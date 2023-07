Visite rencontre avec l’artiste Ceren Oykut Centre d’art Madeleine Lambert Vénissieux, 16 septembre 2023, Vénissieux.

Visite rencontre avec l’artiste Ceren Oykut Samedi 16 septembre, 15h00 Centre d’art Madeleine Lambert Entrée libre, à partir de 12 ans

Ceren Oykut vit et travaille à Berlin. Des dessins du quotidien aux grands dessins muraux, sa pratique artistique se déploie à travers de nombreux supports et formats. À Vénissieux, pour sa première exposition personnelle en France, elle propose un travail autour du thème de la grotte Chauvet.

Centre d’art Madeleine Lambert Maison du Peuple – 12 rue Eugène Peloux – 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 50 89 10 https://culture.venissieux.fr/centre-dart-madeleine-lambert/ Le Centre d’art Madeleine Lambert programme 4 à 5 expositions par an et vous propose, en lien avec chaque exposition, une programmation culturelle riche : des rencontres avec les artistes, des visites commentées, des projections, des éditions, des conférences et évènements… T4 – Arrêt Gare de Vénissieux Métro D – Arrêt Gare de Vénissieux Bus 93 – Arrêt Langevin C12 – Arrêt Les Marronniers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ceren Oykut