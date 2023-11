Ouverture de résidence Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne, 14 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

« Ouverture de résidence au centre d’art permet de découvrir la préparation,

le montage et la création de l’expo lignes sensibles. Un moment privilégié ou

les artistes partagent leur excitation mais aussi doute sur l’expo à venir..

2023-11-14 15:00:00 fin : 2023-11-14 18:00:00. .

Centre d’art Les Pénitents Noirs Les aires Saint Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Ouverture de résidence au center d’art » allows you to discover the preparation,

and creation of the Lignes Sensibles exhibition. A privileged moment

the artists share their excitement but also their doubts about the exhibition to come.

« Ouverture de résidence au centre d’art » le permite descubrir la preparación

y creación de la exposición Lignes Sensibles. Un momento privilegiado en el que

los artistas comparten su entusiasmo pero también sus dudas sobre la exposición que se avecina.

« Ouverture de résidence au centre d’art » ermöglicht einen Einblick in die Vorbereitung,

die Montage und die Kreation der Ausstellung lignes sensibles. Ein besonderer Moment oder

die Künstler ihre Aufregung, aber auch ihre Zweifel über die bevorstehende Ausstellung mitteilen.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile