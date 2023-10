Journée nationale de l’architecture Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne, 14 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’évolution architecturale d’une chapelle du XIe siècle classée aux Monuments Historique et réhabilitée à travers les siècles pour de nouveaux usages..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00.

Centre d’art Les Pénitents Noirs Les Aires Saint Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the architectural evolution of an 11th-century chapel, listed as a Historic Monument and rehabilitated over the centuries for new uses.

Venga a descubrir la evolución arquitectónica de una capilla del siglo XI declarada Monumento Histórico y restaurada a lo largo de los siglos para darle nuevos usos.

Entdecken Sie die architektonische Entwicklung einer Kapelle aus dem 11. Jahrhundert, die unter Denkmalschutz steht und im Laufe der Jahrhunderte für neue Zwecke rehabilitiert wurde.

