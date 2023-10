Exposition « Perceptions » François-Marie LUCA Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne, 13 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Vernissage le Vendredi 13 Octobre dès 18h30,

et accès de l’exposition du Mardi au Vendredi de 14h à 18h et le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h..

2023-10-13 fin : 2023-11-04 . .

Centre d’art Les Pénitents Noirs Les Aires Saint Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Opening on Friday, October 13 at 6.30pm,

and access to the exhibition from Tuesday to Friday from 2pm to 6pm and on Saturday from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

Inauguración el viernes 13 de octubre a las 18.30 h,

y acceso a la exposición de martes a viernes de 14:00 a 18:00 y los sábados de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Vernissage am Freitag, den 13. Oktober ab 18.30 Uhr,

und Zugang zur Ausstellung von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

