Atelier Couleurs et Mosaïque Centre d’art Les Pénitents Noirs, 19 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Atelier découverte et création de mosaïque en papier, sur le thème d’ARGILLA.

Expérimentation des couleurs et des thèmes d’époque antique..

2023-07-19 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-19 11:30:00. .

Centre d’art Les Pénitents Noirs Les aires Saint Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discovery workshop and creation of paper mosaic, on the theme of ARGILLA.

Experimentation of colors and themes of ancient times.

Descubrimiento y creación de mosaicos de papel, sobre el tema de ARGILLA.

Experimentación con colores y temas de la antigüedad.

Workshop zur Entdeckung und Herstellung eines Papiermosaiks zum Thema ARGILLA.

Experimentieren mit Farben und Themen aus der antiken Epoche.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile