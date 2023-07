Exposition de Valentine Gardiennet « Vallées fantômes » aux Eglises Centre d’art Les Eglises Chelles, 16 septembre 2023, Chelles.

Exposition de Valentine Gardiennet « Vallées fantômes » aux Eglises 16 et 17 septembre Centre d’art Les Eglises Entrée libre

Pour cette nouvelle saison intitulée « retour au lieu », c’est Valentine Gardiennet qui ouvre le bal avec des insertions plastiques empreintes de virtuel et de réel dont elle a le secret. Relevant d’un aggloméras de formes et d’idées baignées de culture populaire arrosées de publicité, de bande-dessinée, de jeux vidéo, de musique, de cinéma et de tout ce qui semble lui passer sous la main. Le résultat constitue un concentré plus ou moins heureux du « background » de l’enfance. Ces associations ne sont pas du meilleur goût, mais elles ont l’intérêt de former un paysage foutraque où s’agrège un peu de ce que nous sommes aujourd’hui. Ici la norme est bancale. Parfois grossier voire moche cet ensemble relève d’une synthèse de références culturelles. Le lieu de Gardiennet est celui des rêves, de nos rêves d’enfants même, mais elle y opère un retour à la fois désabusé et teinté de désillusions.

Centre d’art Les Eglises Esplanade de la Légion d’Honneur 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 85 64 https://www.chelles.fr https://www.instagram.com/centredartleseglises/ Situé en plein centre-ville, le Centre d’Art les Églises est un lieu exceptionnel classé au titre des monuments historiques depuis 1984. Après plusieurs années de restauration, les deux églises mitoyennes, Sainte-Croix et Saint-Georges ont été sauvées et aménagées en tant qu’espace propice à l’éveil artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

