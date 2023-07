Exposition Xarli Zurell et l’Ecole municipale des arts plastiques aux Eglises Centre d’art Les Eglises Chelles, 30 juin 2023, Chelles.

Exposition Xarli Zurell et l’Ecole municipale des arts plastiques aux Eglises 30 juin – 23 juillet Centre d’art Les Eglises Entrée libre

Dans le cadre de sa résidence à l’EMAP Xarli Zurell propose un nouveau corpus de peintures sur le thème de la montagne.

Il mettra en résonance ce travail pictural avec l’architecture du lieu de restitution ; Les Eglises, voire plus globalement avec le contexte Chellois.

Il y a dans l’architecture ecclésiastique cet effet d’ascension, le regard étant porté vers les hauteurs dans une recherche de spiritualité et de connexion avec le divin. Or, c’est un sentiment que l’on retrouve également en montagne, cette impression de verticalité et d’élévation.

L’artiste nous propose un mise en dialogue sur ce même sentiment aux origines et motivations différentes, entre montagne et architecture, nature et culture, profane et sacré.

du samedi 1er au dimanche 22 juillet

Vernissage le vendredi 30 juin à 18h

Centre d’art Les Eglises Esplanade de la Légion d’Honneur 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 85 64 https://www.chelles.fr https://www.instagram.com/centredartleseglises/ Situé en plein centre-ville, le Centre d’Art les Églises est un lieu exceptionnel classé au titre des monuments historiques depuis 1984. Après plusieurs années de restauration, les deux églises mitoyennes, Sainte-Croix et Saint-Georges ont été sauvées et aménagées en tant qu’espace propice à l’éveil artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00

2023-07-23T15:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

©XarliZurell