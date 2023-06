Été culturel en Charmante compagnie, visites commentées du Centre d’Art Centre d’art – La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre Catégories d’Évènement: La Ferté-sous-Jouarre

Été culturel en Charmante compagnie, visites commentées du Centre d'Art

16 – 30 juillet

Centre d'art – La Ferté-sous-Jouarre

Entrée libre

François Thion Comme elles viennent et trouver la Brie belle (Photographie, séries, peinture)

François Thion est un artiste qui s'intéresse aux paysages ruraux de la Brie – La Ferté-sous-Jouarre, Coulommiers, Boissy-le-Châtel… – qu'il capture à l'aide de son appareil photographique. Ces dernières années, il a décliné cette pratique sous forme de photocollage, avec pour référence le peintre et photographe américain David Hockney. Dans son exposition « Comme elles viennent et trouver la Brie belle », Thion capture aussi l'essence des paysages de campagne sous forme picturale par l'utilisation de gouache.

Centre d'art – La Ferté-sous-Jouarre
28 boulevard Turenne 77260 La Ferté-sous-Jouarre

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T16:45:00+02:00

