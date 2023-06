Été culturel en Charmante compagnie — Concert poétique Centre d’art – La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre Catégories d’Évènement: La Ferté-sous-Jouarre

Seine-et-Marne Été culturel en Charmante compagnie — Concert poétique Centre d’art – La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre, 15 juillet 2023, La Ferté-sous-Jouarre. Été culturel en Charmante compagnie — Concert poétique Samedi 15 juillet, 15h00 Centre d’art – La Ferté-sous-Jouarre Entrée libre Concert poétique à partir des poèmes de Françoise Ascal Autour des textes de la poétesse seine-et-marnaise Françoise Ascal, la Charmante compagnie proposera 2 concerts poétiques le samedi 15 juillet 2023 à la Médiathèque Samuel Beckett (11h) et au Centre d’Art (15h) de la Ferté-sous-Jouarre, dans le cadre de l’Été culturel. « j’écris le mot brume

j’écris le mot brouillard

dans le même sillage

j’interroge la bruine et la buée

derrière un rideau de pluie

je cherche à tâtons

les noms possibles

d’une météo mouvante« mis en voix par Marie-Christine Mazzola (metteuse en scène) I mis en musique par Gaël Ascal (contrebassiste) I avec Brice Cousin (comédien) Centre d’art – La Ferté-sous-Jouarre 28 boulevard Turenne 77260 La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre 77260 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

