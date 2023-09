Découvrez « Intercalaires », une exposition sur l’urbanisme transitoire Centre d’art La Fenêtre Montpellier, 19 octobre 2023, Montpellier.

Découvrez « Intercalaires », une exposition sur l’urbanisme transitoire Jeudi 19 octobre, 18h00 Centre d’art La Fenêtre Gratuit. Entrée libre.

Urbanisme transitoire à vocation sociale, découvrez une sortie de résidence photographique de Fabien Dendiével du 19 octobre 2023 au 20 janvier 2024.

Assistez au vernissage le 19 octobre, à partir de 18h à « La Fenêtre ».

Centre d’art La Fenêtre 27 rue Frédéric Peyson, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie https://www.la-fenetre.com La Fenêtre est un lieu de culture interdisciplinaire ouvert en 2011 et qui propose des expositions et des événements en lien à l’architecture, à l’urbanisme et au design (graphique, d’objet, d’espace, social …) dans ses locaux proches de la gare de Montpellier ou hors les murs.

La Fenêtre édite également des livres (« Montpellier dans les pas de Guilhem… ») des catalogues d’exposition et des sérigraphies. Elle coopère avec de nombreux acteurs de la culture et de l’éducation, notamment via ses Ateliers Ville qui sensibilisent tous types de publics aux enjeux de la « Fabrique de la Ville ».

La Fenêtre est animée par un groupe de bénévoles passionnés, deux salariés, des volontaires en service civique, des stagiaires … En tant qu’association et comme lieu de diffusion intermédiaire, La Fenêtre développe son projet en s’inspirant des principes de fonctionnement et des valeurs de l’économie sociale et solidaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:30:00+02:00

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:30:00+02:00

©Fabien Dendiével