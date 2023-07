Exposition Matrimoine – In situ Centre d’art la chapelle Jeanne d’Arc Thouars, 16 septembre 2023, Thouars.

Exposition Matrimoine – In situ 16 et 17 septembre Centre d’art la chapelle Jeanne d’Arc Gratuit. Entrée libre.

Accompagné par les médiateurs du centre d’art, venez découvrir une exposition d’art sud-africain, dans un haut lieu de rencontre entre création contemporaine et patrimoine.

Invité à l’occasion des 30 ans de la collection Curios et Mirabilia du château d’Oiron, l’artiste Laurent-Marie Joubert orchestre une rencontre inédite entre l’art sud-africain et le patrimoine du thouarsais. Mo Laudi, Nokufa Maria Matshidiso, Seretse Moletsane et Bontle Tau sont les quatre autres protagonistes de ce projet inédit, à la croisée des cultures occidentales et africaines.

Centre d’art la chapelle Jeanne d’Arc Rue du Jeu de Paume, 79100 Thouars Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Le centre d’art contemporain d’intérêt national la chapelle Jeanne d’Arc de Thouars est aujourd’hui un lieu de référence à l’échelle du grand ouest dans le domaine de l’art contemporain. Avec le château d’Oiron et le syndicat mixte de la Vallée du Thouet, porteur d’un programme de commandes publiques d’œuvres d’art contemporain, l’action du centre d’art se réalise en partenariat à l’échelle du territoire de la communauté de commune du pays Thouarsais et, plus largement, au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Au sein de la région, le centre d’art est un acteur identifié du réseau d’arts plastiques et visuels Astre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Laurent-Marie Joubert