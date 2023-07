Atelier d’expériences d’impression et de révélation d’encres sur papier Centre d’art image/imatge Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Atelier d’expériences d’impression et de révélation d’encres sur papier Samedi 16 septembre, 15h30 Centre d’art image/imatge Gratuit. Sur inscription.

Dans le cadre de l’exposition « 8 minutes et 19 secondes » de Laure Tiberghien, participez à un atelier d’impression et de révélation d’encres sur papier.

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 69 41 12 https://image-imatge.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 69 41 12 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation@image-imatge.org »}] Le centre d’art image/imatge développe depuis de nombreuses années un projet tourné vers l’image

contemporaine. Pensé comme un espace de production, d’expérimentation et de diffusion pour les artistes, c’est

aussi un lieu de découverte et d’échange pour tout un chacun. Outre les expositions, de nombreuses actions en

faveur des publics les plus divers y sont menées toute l’année et favorisent le partage des savoirs, le plaisir et la

découverte. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Image/Imatge