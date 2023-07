Héraclès sur la tête | Compagnie par Terre / Anne Nguyen Centre d’Art et de la Culture Meudon, 3 février 2023, Meudon.

Héraclès sur la tête | Compagnie par Terre / Anne Nguyen Vendredi 3 février, 20h45 Centre d’Art et de la Culture

2022 – 50 min – Spectacle tout public

Héraclès sur la tête est une exploration dansée des principes de la compétition, de la hiérarchie et de la méritocratie. Sur une playlist de musiques rap et soul qui transporte le spectateur dans la réalité, parfois brutale, de la culture hip-hop, deux femmes et deux hommes composent, à partir de métaphores et de symboles incarnés, une narration sur les jeux stratégiques auxquels se prêtent, consciemment et inconsciemment, les êtres humains. Au gré de confrontations dansées, de constructions collaboratives, de prouesses physiques et de mises en opposition, les quatre interprètes prennent position au sein du groupe. Par leurs attitudes et par leurs choix, mais aussi selon les règles, explicites ou implicites, qu’ils choisissent d’adopter ou de rejeter, les danseurs influencent l’issue morale de leur expérience collective.

Déclinées au fil de musiques reflétant différentes philosophies de survie et de réussite issues des milieux urbains populaires, la symbolique de la danse et la force des corps nous invite à prendre conscience de nos comportements, à nous émanciper de nos modes de pensées automatiques et à questionner le sens de nos trajectoires individuelles et collectives.

Chorégraphie : Anne Nguyen

Interprètes : Janice Bieleu, Fabrice Mahicka alias « Faboo », Clara Salge alias « K-Yoo », Hugo de Vathaire alias « Shlag »

Coproductions : Points communs – Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise ; La Villette-Initiatives d’Artistes ; L’Auditorium Seynod ; Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif Accueil-Studio.

Avec le soutien de : Ferme du Buisson / Scène nationale de Marne la Vallée ; Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du « Dispositif Résidences In Situ en collèges » ; Centre d’Art et de Culture de Meudon ; Centre de la danse de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.

La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France, l’aide de la Région Île-de-France au titre de la “Permanence Artistique et Culturelle”, ainsi que l’aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne.

La Compagnie par Terre est associée au Théâtre Molière -> Sète scène nationale archipel de Thau (34), à L’Auditorium Seynod (74) et au Centre d’Art et de Culture de Meudon (92) en 2022/2023.

Plus d’informations sur : http://www.compagnieparterre.fr/?page_id=7310

Centre d’Art et de la Culture 15, boulevard des Nations Unies – 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sorties.meudon.fr/ »}] [{« link »: « http://www.compagnieparterre.fr/?page_id=7310 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:45:00+01:00 – 2023-02-03T21:45:00+01:00

2023-02-03T20:45:00+01:00 – 2023-02-03T21:45:00+01:00

Little Shao