Meudon OPÉRA AU CINÉMA – CARMEN Centre d’art et de Culture Meudon, 12 avril 2024, Meudon. OPÉRA AU CINÉMA – CARMEN Vendredi 12 avril 2024, 20h00 Centre d’art et de Culture La sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui accepte de déserter par amour pour elle. Toutefois, l’indomptable bohémienne se lasse vite et porte son dévolu sur le toréro Escamillo. José tente tout pour la ramener à lui, malgré les supplications de Micaëla, qui lui était destinée. L’opéra – La réalisatrice anglaise acclamée Carrie Cracknell, fait ses débuts au Met, revigorant l’histoire classique créée par Georges Bizet. Cette mise en scène déplace l’action vers le monde moderne afin d’aborder des thématiques plus contemporaines. Vendredi 12 avril 2024 – 20h00 – Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

