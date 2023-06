Cosmos Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Dans les années 60, durant la Guerre Froide et en pleine conquête spatiale, des femmes participent à un programme clandestin pour partir dans l’espace. Leurs résultats sont largement supérieurs à ceux obtenus par les hommes…

Inspiré de faits réels, Cosmos est une épopée sensible et sensorielle mise en scène dans le contexte politique de l’époque Kennedy. Après un long travail de documentation et d’immersion auprès d’astronautes ou d’astrophysiciens, Maëlle Poésy raconte l’histoire d’un rêve de liberté, d’une exploration insensée tant elle défie toutes les lois de la physique : aller dans l’espace. RÉSERVATIONS : 0149666890 ou 0141146550

Texte Kévin Keiss en collaboration avec Maëlle Poésy | Avec Caroline Arrouas, Dominique Joannon, Elphège Kongombe Yamale, Liza Lapert, Mathilde-Edith Mennetrier | Dramaturgie Kevin Keiss | Chorégraphie Leïla Ka | Assistanat à la mise en scène Joséphine Supe | Scénographie Hélène Jourdan | Lumières Mathilde Chamoux | Vidéo Quentin Vigier | Costumes Camille Vallat | Son Samuel Favart-Mikcha | Régie plateau, régie générale Kourou | Construction décor Eclectik Scéno.

