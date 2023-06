Dimanche Centre d’art et de Culture Meudon, 19 mars 2024, Meudon.

Dimanche Mardi 19 mars 2024, 20h45 Centre d’art et de Culture Tarif B : de 13€ à 29€

Théâtre gestuel | théâtre d’objets | marionnettes

Tout public dès 8 ans

Prix Maeterlinck de la critique 2020 du meilleur spectacle et de la meilleure réalisation artistique et technique

Entre onirisme et réalité, ce spectacle aborde le sujet de l’urgence climatique de façon insolite. Tandis qu’une équipe de reporters sillonne les routes pour filmer des catastrophes naturelles, une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. Autour d’eux, tout s’effondre. Malgré le déluge qui règne dehors, la vie suit son cours laissant se déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour tenter de préserver son quotidien. Les deux compagnies se réunissent autour d’une écriture collective mêlant leur goût commun pour les formes de théâtre visuelles et artisanales. Dans un décor aux mille trouvailles, marionnettes, miniatures et vidéo créent l’illusion pour dépeindre avec humour une humanité en total décalage avec son époque.

RÉSERVATIONS

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Représentation tout public à 20h45

Représentation scolaire à 14h30

Écriture et mise en scène Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud | Interprétation Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud en alternance avec Thomas Dechaufour, Shantala Pèpe, Christine Heyraud ou Julie Dacquin ou Sophie Leso | Regard extérieur Alana Osbourne | Marionnettes Joachim Jannin (WAW Studio!) et Jean-Raymond Brassinne | Collaboration Marionnettes Emmanuel Chessa, Aurélie Deloche, Gaëlle Marras | Scénographie Zoé Tenret | Construction décor Zoé Tenret, Bruno Mortaignie (LS Diffusion), Sébastien Boucherit, Sébastien Munck | Création lumière Guillaume Toussaint Fromentin | Création sonore Brice Cannavo | Réalisation vidéo et direction photographique Tristan Galand | 1er assistant camera Alexandre Cabanne | Chef machiniste Hatuey Suarez | Prise de vue sous-marine Alexandra Brixy | Prise de vue vidéo JT Tom Gineyts | Post-production vidéos Paul Jadoul | Sons vidéos Jeff Levillain (Studio Chocolat-noisette) et Roland Voglaire (Boxon Studio) | Aide costumes Fanny Boizard | Directeur technique Léonard Clarys | Régisseurs Léonard Clarys avec Isabelle Derr ou Hugues Girard ou Nicolas Ghion ou David Alonso Morillo, Charlotte Persoons ou Liane Van De Putte.

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T20:45:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

2024-03-19T20:45:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

spectacle marionnette

Virginie Meigne