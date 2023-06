Mozart à 2 + Beethoven 6 Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Mozart à 2 + Beethoven 6
Mercredi 13 mars 2024, 20h45
Centre d'art et de Culture
Tarif A : de 19,50€ à 41€
Danse

Le chorégraphe Thierry Malandain est un des plus grands maîtres de ballet de la scène européenne. Avant tout inspiré par la musique, il présente ces deux programmes habités par deux oeuvres majeures du répertoire.

Mozart à 2 est une suite de duos sur les concertos pour piano de Mozart. Cinq couples de danseurs relatent les émois amoureux entre passion et tourments, de la séduction de la première rencontre à la profondeur de l’amour.

Après cette traversée des sentiments, Beethoven 6 inspiré par la célèbre Symphonie N°6 convoque vingt-deux danseurs pour créer une ode à la nature. RÉSERVATIONS: 0149666890 ou 0141146650

Chorégraphie Thierry Malandain | MOZART À 2 : Musique Wolfgang Amadeus Mozart | Costumes Jorge Gallardo | Conception lumière Jean-Claude Asquié | BEETHOVEN 6 : Musique Ludwig Van Beethoven (6e symphonie « Pastorale ») | Décor et costumes Jorge Gallardo | Lumières François Menou | Réalisation costumes Véronique Murat assistée de Charlotte Margnoux | Conception décor Loïc Durand | Réalisation décor et accessoires Frédéric Vadé.

Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

RÉSERVATIONS: 0149666890 ou 0141146650
billetterie.meudon.fr

