Je ne cours pas, je vole Centre d’art et de Culture Meudon, 8 mars 2024, Meudon.

Je ne cours pas, je vole Vendredi 8 mars 2024, 20h45 Centre d’art et de Culture Tarif B : de 13€ à 29€

Théâtre

Cinq nominations aux Molières 2023 dans les catégories :

Théâtre public, Mise en scène d’un spectacle de théâtre public (Johanna Boyé), Auteur francophone (Élodie Menant), Comédienne dans un second rôle (Élodie Menant), Révélation féminine (Vanessa Cailhol)

Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty, Élodie Menant nous embarque dans l’histoire de Julie Linard, une jeune athlète asthmatique qui prépare les Jeux Olympiques. Supportée par sa famille qui vit au rythme de ses exploits, Julie s’entraine depuis 12 ans pour les deux minutes de course qui lui rapporteront peut-être une médaille.

Six comédiens incarnent une vingtaine de personnages pour raconter la compétition et créer un spectacle aussi physique que sensible. En suivant le parcours de Julie on découvre les destins sportifs d’Usain Bolt, de Laure Manaudou et de Rafael Nadal. Tous se font les témoins de l’envers du décor : la quête absolue de performance, les sacrifices, la ténacité, les blessures, le dépassement de soi.

RÉSERVATIONS :

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Avec Vanessa Cailhol, Olivier Dote Doevi, Axel Mandron, Élodie Menant, Youna Noiret, Laurent Paolini | Assistante mise en scène Caroline Stefanucci | Création Sonore Mehdi Bourayou | Chorégraphie Johan Nus | Costumes Marion Rebmann | Perruques Julie Poulain | Création lumières Cyril Manetta | Scénographie Camille Duchemin.

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:45:00+01:00 – 2024-03-08T22:05:00+01:00

2024-03-08T20:45:00+01:00 – 2024-03-08T22:05:00+01:00

spectacle meudon

@Aurore Vinot