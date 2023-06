Le Montespan Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Molière 2022 de la Révélaion féminine Salomé Villiers

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient. Criblé de dettes, Louis-Henri doit s’attirer les faveurs du roi. Il part donc en guerre pour Louis XIV et voit sa femme introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse ! Prêt à tout pour récupérer sa femme, Louis-Henri mène un combat sans relâche contre le monarque, refusant toutes les faveurs attachées à sa condition de cocu royal. RÉSERVATIONS 0149666890 ou 0141146550

Adaptation Salomé Villiers | Avec Michaël Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers | Création lumière Denis Koransky | Création sonore Xavier Ferri | Création décor Emmanuel Charles | Création costume Virginie H | Assistante mise en scène Laura Favier.

Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

