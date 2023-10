OPÉRA AU CINÉMA – NABUCCO Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon OPÉRA AU CINÉMA – NABUCCO Centre d’art et de Culture Meudon, 9 février 2024, Meudon. OPÉRA AU CINÉMA – NABUCCO Vendredi 9 février 2024, 20h00 Centre d’art et de Culture Le peuple hébreu est tenu captif à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor (Nabucco). La fille du roi, Fenena, a épousé la religion des juifs par amour pour Ismaël. Sa sœur aînée Abigaille apprend qu’elle est née esclave. Quand court la rumeur de la mort de Nabucco, Abigaille tente de s’emparer du pouvoir. L’opéra – L’œuvre originale imaginée par Giuseppe Verdi envoûte et passionne grâce à son intrigue mêlant famille, politique et romance, sans oublier ses chœurs sublimes parmi lesquels le fameux « Va pensiero ». Vendredi 9 février 2024 – 20h00 – Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

