Mirages – Les âmes boréales Jeudi 8 février 2024, 10h30, 14h30 Centre d'art et de Culture Tarif scolaire : 5,50€ par élève Danse | Représentations scolaires – dès 5 ans

Mirages – Les âmes boréales plonge les petits spectateurs au coeur des étendues glacées du Grand Nord. Dans ces territoires presque infinis, l’homme se fond dans l’immensité : il voit son corps se couvrir du paysage changeant.

La pièce joue sur l'illusion et use des ressorts plastiques, chorégraphiques et sonores pour susciter la fascination et révéler la magie de ce paysage. Ce carnet de voyage contemporain nous emmène vers des contrées aussi réelles que fantasmées pour questionner le rapport de l'homme à la nature et à son environnement. RÉSERVATIONS : par mail à emilie.lebellego@mairie-meudon.fr Chorégraphie Christian et François Ben Aïm | Composition musicale Philippe Le Goff | Création visuelle Guillaume Marmin assisté de Paolo Morvan | Interprétation danse Mylène Lamugnière, Félix Héaulme | Scénographie Camille Duchemin | Création lumières Laurent Patissier | Costumes Camille Aït Allouache | Régie technique Christophe Velay | Régie lumières Laurent Patissier ou Bryan Jean-Baptiste | Régie son et vidéo Hervé Le Dorlot ou Jean-Marc Lanoë ou Paolo Morvan. Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

