Concert symphonique – 1873 Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Concert symphonique – 1873 Centre d’art et de Culture Meudon, 4 février 2024, Meudon. Concert symphonique – 1873 Dimanche 4 février 2024, 17h00 Centre d’art et de Culture Tarif A : de 19,50€ à 41€ Musique classique Fondé en 1873 par Édouard Colonne, l’Orchestre Colonne est l’un des plus anciens orchestres symphoniques français. Depuis plus d’un siècle et demi, il a su conquérir le coeur de nombreux mélomanes grâce à son répertoire riche et varié, interprété par des musiciens de talent sous la direction de chefs d’orchestre renommés.

Bizet, Saint-Saëns, Mendelssohn ou encore Guiraud sont autant de compositeurs mis à l’honneur dans ce programme d’exception. Ce concert anniversaire sera également l’occasion de rendre hommage aux fondateurs et à tous les musiciens qui ont contribué à faire de l’Orchestre Colonne une référence en matière de musique symphonique. RÉSERVATIONS 0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr Soliste Marie-Josèphe Jude Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00 concert musique classique Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Concert symphonique – 1873 Centre d’art et de Culture Meudon 2024-02-04 was last modified: by Concert symphonique – 1873 Centre d’art et de Culture Meudon Centre d'art et de Culture Meudon 4 février 2024