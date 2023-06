Un piano dans la montagne / Carmen Centre d’art et de Culture Meudon, 1 février 2024, Meudon.

Théâtre et musique

Sandrine Anglade propose de redécouvrir Carmen dans une version intimiste, resserrée autour des personnages principaux. Avec une grande exigence opératique, ce spectacle reste fidèle à la partition en gardant les moments musicaux emblématiques. La musique de Bizet, interprétée par les musiciens-chanteurs fera surgir avec intensité et flamboyance l’histoire de Carmen et de Don José. Alliant puissance et finesse, le piano sera placé au coeur d’une scénographie mouvante et organique, comme un clin d’oeil au compositeur, pianiste de talent. Quatre pianos, ensemble, en relais, en écho et travaillés dans tous leurs possibles habiteront l’espace pour transcrire les mélodies et créer des images harmoniques.

RÉSERVATIONS

billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550

Conception et mise en scène Sandrine Anglade | Transcription, écriture, collaboration dramaturgique Clément Camar-Mercier | Transcription et direction musicales Nikola Takov | Scénographie Goury | Lumières Caty Olive | Régie générale Ugo Coppin | Régie plateau Rémi Remongin | Régie pianos Emmanuelle Archambeau | Administrateur de production Alain Rauline | Chargée de production Héloïse Jouary | Stagiaire de production Emma Ponsard | Graphiste et communication Anne-Sophie Rami | Avec Manon Jürgens (Carmen), Pierre-Emmanuel Roubet en alternance avec Blaise Rantoanina (Don José), Antoine Philippot (Escamillo), Agnieszka Slawinska (Micaela) | Piano, aubergiste et choeur Nikola Takov | Piano, violoncelle, Fransquita et choeur Julie Alcaraz | Piano, Moralès et choeur Benjamin Laurent | Piano, Mercédès et choeur Julia Filoleau | Zuniga, Dancaïre et choeur Rony Wolff | Le guide et choeur Florent Dorin.

Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:45:00+01:00 – 2024-02-01T22:30:00+01:00

spectacle theatre