Avec Dimitri Ianni, critique, chercheur et programmateur du festival japonais Kinotayo.

14h présentation

14h10 projection

16h15 échange autour du film

16h45 collation « Invisible depuis 30 ans, le film phare du cinéma japonais ». Ren est une jeune fille dont les parents viennent de divorcer. Son père déménage, et elle doit s’adapter à cette nouvelle vie voulue par les adultes. Révoltée contre le monde des grandes personnes qu’elle interroge avec clairvoyance, elle devra apprendre à grandir et à se réconcilier avec eux. DIMANCHE 28 : 14h

