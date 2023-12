MON NOM EST PERSONNE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon MON NOM EST PERSONNE Centre d’art et de Culture Meudon, 20 janvier 2024, Meudon. MON NOM EST PERSONNE Samedi 20 janvier 2024, 20h15 Centre d’art et de Culture Tarif unique pour tous : 5 € ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:15:00+01:00 – 2024-01-20T22:10:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:15:00+01:00 – 2024-01-20T22:10:00+01:00 COUP DE CŒUR / RESSORTIE

19h15 Apéro gourmand / Quiz (lots à gagner)

20h Présentation par Marc Olry, distributeur du film

20h15 Projection Jack Beauregard, légende de l’Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et envisage de s’embarquer pour l’Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s’appeler Personne, ne l’entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans l’Histoire en l’amenant à combattre la Horde sauvage. SAMEDI 20 : 20h15

Centre d’art et de culture – vost Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Code postal 92190 Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon Latitude 48.814028 Longitude 2.235906 latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/