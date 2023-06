La Esmeralda Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

La Esmeralda Jeudi 18 janvier 2024, 20h45 Centre d'art et de Culture Tarif A : de 19,50€ à 41€ Théâtre et musique

Troisième opéra de la compositrice Louise Bertin et adaptation de Notre-Dame de Paris, La Esmeralda fut créée à l’Académie royale de musique en 1836. Décriée par la presse de l’époque, Louise Bertin semble avoir trouvé un double fictionnel dans le personnage d’Esmeralda, méprisée par un groupe d’hommes qui, pour différentes raisons, ne peuvent tolérer la liberté de celle-ci.

Ce spectacle intimiste porté par quatre chanteurs, quatre instrumentistes et un comédien revient au récit original. L’ensemble Lélio fait revivre la musique de Louise Bertin, unique à son époque par son dramatisme, permettant à cette composition de retrouver sa beauté et sa surprenante âpreté. RÉSERVATIONS billetterie.meudon.fr

Scénographie Cécile Trémolières | Costumes Alex Costantino | Arrangements Benjamin d'Anfray | Lumières Thomas Coux | Son François Lanièce | Avec Christophe Crapez (Quasimodo), Arthur Daniel (Clopin Trouillefou), Renaud Delaigue (Frollo), Jeanne Mendoche (Esmeralda), Martial Pauliat (Phoebus), Ensemble Lélio : piano romantique Benjamin d'Anfray, violoncelle Lucie Arnal, clarinette Roberta Cristini, violon Marta Ramirez, basson Aline Riffault. Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

