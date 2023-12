ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Centre d'art et de Culture Meudon, 13 janvier 2024, Meudon.
Samedi 13 janvier 2024, 10h45
Séance à 4 € pour tous !

Début : 2024-01-13T10:45:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:45:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00 CINÉ-BOUT’CHOU

Programme de 4 court métrages.

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest.

10h : Accueil, jeux et café des parents /

10h45 : Projection SAMEDI 13 : 10h45

Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

