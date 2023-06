Changer l’eau des fleurs Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nomination aux Molières 2022 de la Révalation féminine : Caroline Rochefort

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Pleine de vie et adorée des habitants qui s’arrêtent volontiers prendre un verre avec elle, Violette fait se côtoyer l’univers de ceux qui restent avec celui de ceux qui sont partis. L’arrivée de Julien, un policier marseillais qui découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, va bousculer le quotidien de Violette.

Contrairement aux apparences, Changer l’eau des fleurs ouvre les portes d’un univers drôle, joyeux, parfois mélancolique mais jamais triste. À travers plusieurs récits de vie, la pièce offre l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. RÉSERVATIONS billetterie.meudon.fr

Adaptation d'après le roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, publié aux éditions Albin Michel | Adaptation de Caroline Rochefort et Mikaël Chirinian | Avec Caroline Rochefort, Morgan Perez et Frédéric Chevaux en alternance avec Jean-Paul Bezzina | Les voix de Céline Monsarrat et Thibault de Montalembert | Scénographie Delphine Brouard | Création lumière François Le Neveu | Musique et création sonore Pierre-Antoine Durand | Vidéo Mathias Delfau | Assistante mise en scène Jessica Berthe-Godart.

