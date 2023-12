PAST LIVES – NOS VIES D’AVANT Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

PAST LIVES – NOS VIES D'AVANT
Centre d'art et de Culture Meudon, 10 janvier 2024, Meudon.

PAST LIVES – NOS VIES D'AVANT
10 – 14 janvier 2024
Centre d'art et de Culture

Début : 2024-01-10T20:30:00+01:00 – 2024-01-10T22:20:00+01:00

Fin : 2024-01-14T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T15:50:00+01:00 AVANT LA SÉANCE : HYPERSTITION de Maxime Chuchana et Stéphane Chis – 6’25 A 12 ans, Nora et Hae Sung sont amis d’enfance, amoureux platoniques. Les circonstances les séparent. A 20 ans, le hasard les reconnecte, pour un temps. A 30 ans, ils se retrouvent, adultes, confrontés à ce qu’ils auraient pu être, et à ce qu’ils pourraient devenir.

Sélection Festival de Deauville 2023 / Berlinale 2023 MERCREDI 10 : 20h30

SAMEDI 13 : 17h

DIMANCHE 17 : 14h30

Centre d'art et de culture – vost
Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

