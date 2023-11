JE NE SUIS PAS UN HÉROS Centre d’art et de Culture Meudon, 28 décembre 2023, Meudon.

Louis c’est ce mec super gentil. Et dans son cabinet d’avocat, ce n’est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change : on fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses, Louis existe enfin ! Alors bien évidemment, il hésite à dire qu’il va très bien.

JEUDI 28 : 20h30

VENDREDI 29 : 17h

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-12-28T20:30:00+01:00 – 2023-12-28T22:10:00+01:00

2023-12-29T17:00:00+01:00 – 2023-12-29T18:40:00+01:00