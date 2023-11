LE PETIT BLOND DE LA CASBAH Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LE PETIT BLOND DE LA CASBAH Centre d’art et de Culture Meudon, 21 décembre 2023, Meudon. LE PETIT BLOND DE LA CASBAH 21 – 26 décembre Centre d’art et de Culture Ciné-rencontre le 21.12 en présence d’Alexandre Arcady, réalisateur et de Daniel Saint-Hamont, scénariste. En partenariat avec Meudon 7e art. Un réalisateur de cinéma revient avec son fils à Alger pour présenter son nouveau film qui raconte l’histoire de son enfance et de sa famille dans l’Algérie des années 60. À travers les souvenirs d’un petit garçon pas tout à fait comme les autres, il nous fait revivre les moments de bonheur, de rires et de larmes de son enfance algéroise. C’est tout un univers touchant et une galerie de portraits hauts en couleurs que le film ressuscite. JEUDI : 21 : 20h30 (Ciné-rencontre)

SAMEDI 23 : 14h30

MARDI 26 : 20h

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:30:00+01:00 – 2023-12-21T22:35:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon

