LA TRESSE (VOST) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LA TRESSE (VOST) Centre d’art et de Culture Meudon, 20 décembre 2023, Meudon. LA TRESSE (VOST) 20 – 26 décembre Centre d’art et de Culture Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Italie : Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada : Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade. Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. MERCREDI 20 : 20h

VENDREDI 22 : 16h30

SAMEDI 23 – 20H30

MARDI 26 : 16h30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

2023-12-26T16:30:00+01:00 – 2023-12-26T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/