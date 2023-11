AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ÉTEIGNENT Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ÉTEIGNENT Centre d’art et de Culture Meudon, 20 décembre 2023, Meudon. AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ÉTEIGNENT 20 et 22 décembre Centre d’art et de Culture Suite à la mort de son petit frère lors d’une interpellation de police, Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu’un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l’équilibre de sa famille. MERCREDI 20 : 17h

VENDREDI 22 : 20h30

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T17:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:35:00+01:00

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:05:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

