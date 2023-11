L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON Centre d’art et de Culture Meudon, 16 décembre 2023, Meudon. L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON Samedi 16 décembre, 10h45 Centre d’art et de Culture Séance à 4 € pour tous !

Chocolats de Noël offerts aux enfants en présence du Père Noël Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis, rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin.

10h : Accueil jeux et café des parents / 10h45 : Projection SAMEDI 16 : 10h45

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:45:00+01:00 – 2023-12-16T11:35:00+01:00

2023-12-16T10:45:00+01:00 – 2023-12-16T11:35:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/