L'incroyable Noël de Shaun le mouton

Meudon L’incroyable Noël de Shaun le mouton Centre d’art et de culture Meudon, 16 décembre 2023, Meudon. L’incroyable Noël de Shaun le mouton Samedi 16 décembre, 10h00 Centre d’art et de culture Tarif 4€ Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin.

10h – accueil et café des parents / jeux et atelier coloriage pour les enfants

10h45 – projection

11h30 – distribution de chocolat par le Père-Noël Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cinema film de noël

