THE SHOP AROUND THE CORNER Centre d'art et de Culture Meudon

THE SHOP AROUND THE CORNER Centre d'art et de Culture Meudon, 14 décembre 2023, Meudon. THE SHOP AROUND THE CORNER Jeudi 14 décembre, 20h30 Centre d'art et de Culture Séance à 4 € pour tous ! CINÉ-CLUB

Klara Novak et Alfred Kralik travaillent dans la même boutique de maroquinerie et se supportent comme ils le peuvent. Aspirant à un idéal, ils vont échanger une correspondance amoureuse sans savoir qui ils sont, à l’aide de petites annonces.

20h : verre d’accueil / 20h30 : présentation et projection du film JEUDI 14 : 20h30 – vost

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:10:00+01:00

