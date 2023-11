RIEN À PERDRE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon RIEN À PERDRE Centre d’art et de Culture Meudon, 13 décembre 2023, Meudon. RIEN À PERDRE 13 – 17 décembre Centre d’art et de Culture AVANT LA SÉANCEE L’AUGMENTATION de Régis Granet – 2’20

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée d’être victime d’une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils… MERCREDI 13 : 14h

VENDREDI 15 : 16h30

DIMANCHE 17 : 14h

Centre d’art et de culture – AD Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T15:50:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:50:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/