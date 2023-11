SACERDOCE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

SACERDOCE

Depuis des siècles, les prêtres accompagnent de nombreuses personnes dans leur vie, dans les moments de joie comme d'épreuve. Alors que le scandale des abus a entaché l'Église ces dernières années, les prêtres demeurent un mystère. Plus qu'un simple métier, leur fonction exige un style de vie radical, celui du célibat, de l'abandon de la paternité, et une vie sobre.

Dimanche 10 décembre 2023, 14h30
Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2023-12-10T14:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00

