Ciné-rencontre – La Tresse avec Laetitia Colombani Centre d’art et de culture Meudon, 9 décembre 2023, Meudon.

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier. Échange avec Laëtitia Colombani, auteure meudonnaise de ce bestseller et réalisatrice du film à la suite de la projection. 20h30

Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

