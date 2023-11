FAIS TA SÉANCE : SILENCE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon FAIS TA SÉANCE : SILENCE Centre d’art et de Culture Meudon, 8 décembre 2023, Meudon. FAIS TA SÉANCE : SILENCE Vendredi 8 décembre, 20h30 Centre d’art et de Culture Programmation et présentation par dix jeunes Meudonnais de 13 à 16 ans

• Un monde en soi de Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck

• Souvenir, souvenir de Bastien Dubois

• Mom de Kajika Aki Ferrazzini

• Horacio de Caroline Cherrier

• Un homme silencieux de Nyima Cartier

Échange avec le public après la séance Vendredi 8 – 20h30

Centre d'art et de culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:35:00+01:00

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

