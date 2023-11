L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS Centre d’art et de Culture Meudon, 6 décembre 2023, Meudon. L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS 6 – 12 décembre Centre d’art et de Culture Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. MERCREDI 6 – 16H30

JEUDI 7 – 20H30

DIMANCHE 10 – 16H30

MARDI 12 : 20h

Centre d’art et de culture – Audio description Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T16:30:00+01:00 – 2023-12-06T18:50:00+01:00

