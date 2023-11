LE GARÇON ET LE HÉRON (VF) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LE GARÇON ET LE HÉRON (VF) Centre d’art et de Culture Meudon, 6 décembre 2023, Meudon. LE GARÇON ET LE HÉRON (VF) 6 et 9 décembre Centre d’art et de Culture Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide. MERCREDI 6 : 14h

SAMEDI 9 : 17h

Centre d’art et de culture – VF Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

