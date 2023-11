Les vents dominants Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Les vents dominants Centre d’art et de culture Meudon, 2 décembre 2023, Meudon. Les vents dominants Samedi 2 décembre, 20h00 Centre d’art et de culture Gratuit, billet à retirer au CAC Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de culture Meudon latitude longitude 48.813929;2.235852

Centre d'art et de culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/