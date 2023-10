L’ENLÈVEMENT Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon L’ENLÈVEMENT Centre d’art et de Culture Meudon, 29 novembre 2023, Meudon. L’ENLÈVEMENT 29 novembre – 3 décembre Centre d’art et de Culture 1858, Edgardo Mortara, 7 ans, jeune garçon juif de Bologne, est enlevé de sa maison familiale par des soldats du pape. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d’Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. MERCREDI 29 – 16H30

JEUDI 30 – 20H

DIMANCHE 3 – 16H30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T16:30:00+01:00 – 2023-11-29T18:45:00+01:00

2023-12-03T16:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:45:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/