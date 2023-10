LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS Centre d’art et de Culture Meudon, 25 novembre 2023, Meudon. LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS Samedi 25 novembre, 10h45 Centre d’art et de Culture CINÉ-BOUT’CHOU – Pour les 2 à 6 ans Sur une lointaine planète vivent Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ils tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent !

Précédé de 3 courts-métrages. SAMEDI 25

Centre d’art et de culture

10H : jeux / dessins / café des parents

10H45 : projection Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:45:00+01:00 – 2023-11-25T11:25:00+01:00

2023-11-25T10:45:00+01:00 – 2023-11-25T11:25:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/