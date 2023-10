OPÉRA AU CINÉMA – DEAD MAN WALKING (La dernière marche) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon OPÉRA AU CINÉMA – DEAD MAN WALKING (La dernière marche) Centre d’art et de Culture Meudon, 24 novembre 2023, Meudon. OPÉRA AU CINÉMA – DEAD MAN WALKING (La dernière marche) Vendredi 24 novembre, 20h00 Centre d’art et de Culture En Louisiane, dans les années 80, Joseph De Rocher est condamné à mort pour homicide. Sœur Helen, à qui le détenu a demandé d’être sa conseillère spirituelle, accepte de l’accompagner. L’opéra – Basé sur le livre de sœur Helen Prejean dans lequel elle raconte son combat contre la peine de mort, l’opéra de Jake Heggie est réactualisé par le metteur en scène Ivo Van Hove. Cette nouvelle production est dotée d’une véritable force dramatique et d’un message puissant sur la valeur de l’amour et du pardon. Vendredi 24 novembre 2023 – 20h00 – Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

