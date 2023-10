THE OLD OAK Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon THE OLD OAK Centre d’art et de Culture Meudon, 22 novembre 2023, Meudon. THE OLD OAK 22 – 26 novembre Centre d’art et de Culture TJ est le propriétaire du « Old Oak », un pub situé dans une petite bourgade du nord de l’Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l’endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L’arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village.

Précédé du court-métrage COINCÉS de Maša Avramović – 4’07 – Programmé par Meudon 7e art. MERCREDI 22 – 16H30

JEUDI 23 – 20H

VENDREDI 24 – 16H30

DIMANCHE 26 – 16H30

Centre d'art et de culture VOST Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2023-11-22T16:30:00+01:00 – 2023-11-22T18:20:00+01:00

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon
Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

