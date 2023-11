Meudon Rire de Tout : Baptiste Lecaplain dans « Voir les gens » Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Meudon Rire de Tout : Baptiste Lecaplain dans « Voir les gens » Centre d’art et de culture Meudon, 19 novembre 2023, Meudon. Meudon Rire de Tout : Baptiste Lecaplain dans « Voir les gens » Dimanche 19 novembre, 17h00 Centre d’art et de culture sur inscription Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes. C’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures ! Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:15:00+01:00

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:15:00+01:00 humour Meudon Rire de Tout Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de culture Meudon latitude longitude 48.813929;2.235852

Centre d'art et de culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/