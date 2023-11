Meudon Rire de Tout : Le Gala d’ouverture Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Rire de Tout : Le Gala d'ouverture
Vendredi 17 novembre, 20h45
Centre d'art et de culture
Meudon, capitale de l'humour en novembre : Meudon rire de tout approche ! Organisé par Alexandra et Serge Bonafous, le festival revient pour sa deuxième édition.

Cette année, le festival accueillera un gala d’ouverture avec des étoiles montantes de l’humour français, une série de one-man show avec Olivier de Benoist page Officielle et Baptiste Lecaplain ainsi qu’un spectacle pour enfants.

En savoir plus : meudonriredetout.com
Centre d'art et de culture
15 Boulevard des Nations Unies, Meudon

