UN SILENCE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon UN SILENCE Centre d’art et de Culture Meudon, 12 novembre 2023, Meudon. UN SILENCE Dimanche 12 novembre, 17h00 Centre d’art et de Culture Silencieuse depuis 25 ans, Astrid la femme d’un célèbre avocat voit son équilibre familial s’effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre de la 8e journée art et essai du cinéma européen. DIMANCHE 12 – 17H

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:40:00+01:00

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:40:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/